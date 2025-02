Secoloditalia.it - Stangata ai boss, Meloni: «Cosa Nostra alle strette. La lotta alla mafia non si ferma. Lo Stato c’è e non arretra» (video)

, il maxi-blitz della Dda di Palermo infligge un duro colpo aprontifuga, padrini e picciotti di. Tutti pronti a ri-organizzarsi e decisi a riprendersi quote di territorio e ingenti porzioni di business criminali. Ma altrettanto consapevoli dellodi disarmo in cui versano i clan tra storici affiliati e mafiosi emergenti. Come abbiamo dato conto in un precedente servizio, quando ancora non era l’alba una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo ha messo a segno un maxi-blitz che ha disposto l’arresto di centinaia di capi-mandamenti e di soggetti della manovalanza criminale finiti in manette in esecuzione di 183 provvedimenti restrittivi disposti dal Gip del Tribunale di Palermo e dDirezione Distrettuale Antidella locale Procura della Repubblica.