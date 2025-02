Sololaroma.it - Stadio Roma, riprendono gli scavi a Pietralata: i tempi

A breve riprenderanno gliarcheologici nell’area di, un passaggio necessario per procedere alla presentazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovodella. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Messaggero, glidovrebbero durare circa un mese. Nel frattempo, l’agronomo incaricato ha completato le analisi sui tipi di essenze arboree presenti nella zona, concludendo che la vegetazione potrebbe essere stata compromessa e che non si può parlare della presenza di un vero e proprio bosco.L’iterL’iter per la costruzione delloha avuto inizio il 3 ottobre 2022, quando laha presentato al Comune diuno studio di fattibilità per la costruzione dell’impianto a. A seguito di questa iniziativa, nel novembre dello stesso anno è stata convocata una Conferenza di Servizi preliminare per l’esame del progetto.