Dailymilan.it - Stadio Milan, CorSera: dai parcheggi sotterranei alla capienza ridotta. Le novità del “nuovo San Siro”

Leggi su Dailymilan.it

Importantisul frontedel: dai: ecco come sarà il “”Arrivano importantisul fronte. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime settimane (tra fine febbraio e i primi di marzo)e Inter presenteranno il proprio progetto per la realizzazione del nuovo impianto nell’area di San Siro. Il valore dovrebbe aggirarsi intorno a 1,5 miliardi di euro e prevede alcuni cambiamenti.Uno su tutti, ladello, che saràa 71,500 persone. Ma non solo: 13 mila posti saranno dedicaticosiddetta “hospitality”, ossia ai posti più prestigiosi dedicati alle aziende e forniti di cucina e altri servizi di intrattenimento. Questo, a sottolineare il modello americano di voler vedere lo sport come una forma di intrattenimento.