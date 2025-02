Perugiatoday.it - Sta per consegnare oro e gioielli ai truffatori: salvata dalle telefonate degli altri anziani

Era pronta ai risparmi di una vita per salvare il figlio dal carcere:dalla coppia digrazie alla pioggia di segnalazioni ai carabinieri da parte di. È successo a Gubbio e i militari hanno denunciato per tentata truffa in concorso un 18enne e un 43enne.