Sporty Chic. A New York sfila una collezione all'insegna di un'eleganza smart, tipicamente americana

Lo sportswear non è mai stato così. Almeno secondo la stilistaTory Burch, che porta in scena la sua ultimaAutunno-Inverno 2025/2026 alla NewFashion Week. Leggi anche › NewFashion Week Autunno Inverno 2025/26, le borse più belle Tory Burch FW25/26, lata alla NewFashion WeekPullover screziati si posano su gonne a ruota e stivali bassi. La spilla è il dettaglio di stile che illumina la maglieria, il color-block lo stratagemma che rende notabili i look in stile athleisure. Combinazioni di toni vivaci e neutrino nelle uscite in passerella. Maglioni polo si portano con mocassini e pantaloni con bande laterali, ma dall’impronta sartoriale.