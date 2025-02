Sport in tv oggi martedì 11 febbraio | palinsesto e orario di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Eccogli appuntamenti con loin tv di11. Riparte la Champions League con le sfide dei playoff, c’è la Juventus in campo contro il Psv. Tanto tennis con Nardi impegnato al torneo di Marsiglia, Darderi che giocherà a Buenos Aires e Jasmine Paolini in campo al Wta 1000 di Doha. Dopo il giorno di stop, tornano anche i Mondiali di sci alpino di Saalbach, che propongonola combinata a squadre femminile. E poi, il volley maschile con con Milano in Champions League e la CEV Cup, c’è anche un anticipo del turno infrasettimanale di A1 femminile. Di seguito ecco la programmazione completa diper quanto riguarda loin tv.in tv11digliFACE.IT.