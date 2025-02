Sport.quotidiano.net - Sport da combattimento. Brillano gli atleti Fakb a Finale Emilia

Sabato scorso asi è svolto un evento didadove il team ferrarese F.A.K.B. del maestro Zucco ha portato in gara cinque atlet. Ma a brillare soprattutto sono le prestazioni di Gianluca Basile, che nel pomeriggio incrocia i guanti con un atleta molto più esperto e pesante di lui, ma non si lascia intimorire, domina tutte e tre le riprese e porta a casa una bellissima Vittoria. Passiamo al Galà serale, dove Simonetti, atleta di punta del team, porta a casa una importante vittoria contro un ostico avversario che non gli ha dato vita facile. "Faccio i miei più sentiti complimenti anche a Daniele Pirani e Martina Inzadi, che al loro debutto portano a casa due buoni pareggi con avversari più esperti, e a Vittorio Pansini, che a soli 15 anni nonostante abbia subito una sconfitta ha dimostrato di avere tutte le carte per stare dentro a quelle corde", ha commentato alla fine della manifestazione il tecnico Zucco.