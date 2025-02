Ilgiorno.it - Spingevano alla rivolta. Arrestati fuori dal carcere

Si sono riuniti in una trentina domenica pomeriggio, alle spalle delBassone, incappucciati e con megafoni con i quali hanno cercato di spingere i detenuti. Del gruppo faceva parte anche Roberto Adduci, 34 anni, comasco ex candidato sindaco alle amministrative del 2022 con la lista Assemblee Popolari, finito in manette e ieri mattina a processo per direttissimo, dopo aver aggredito la polizia. L’intervento di Digos, intervenuta assiemePolizia Penitenziaria con pattuglie della Polizia di Frontiera, Squadra Volante e Carabinieri, risale alle 15.30, quando dmanifestazione non autorizzata, hanno iniziato a salire incitazioni rivolte ai detenuti, con frasi del tipo: "Vi dovete ribellare, dovete dare fuoco, noi siamo con voi, viva la libertà", accendendo anche dei fumogeni e rischiando di innescare reazioni di protesta all’interno della casa circondariale.