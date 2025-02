Internews24.com - Spinaccè Inter, pronto il rinnovo dopo la doppietta in Youth League? Le ultime

di Redazioneillain? Lesulla situazione del classe 2006L’è molto vicina al prolungamento del contratto di Matteo, promettente attaccante classe 2006 e attuale capocannoniere della squadra Primavera. Notizia del giorno per il giovane ragazzo, autore di unanella sfida valida per gli ottavi divinta da 3-1 dai giovani nerazzurri contro il Lille.#SerieA #, #vicino aldi contrattohttps://t.co/1UXZl50S36— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 11, 2025 Come riporta il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, Baccin e Ausilio hanno deciso di puntare con decisione su di lui, avviando le trattative per ildel suo contratto, che sarebbe scaduto a giugno 2025.