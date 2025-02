Dayitalianews.com - Spari in mezzo alla strada: colpito alle gambe un 37enne. Gesto ancora senza movente. E’ successo nelle serata del 10 Febbraio a Nettuno

Un uomo di 37 anni è rimasto vittima di un agguato a, sul litorale laziale. L’attacco armato è avvenuto nelladi lunedì 10, quando ilè stato raggiunto da un colpo di pistolagamba. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato ricoverato in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.in: paura tra i residentiL’episodio si è verificato in via Rosario Livatino, nei pressi di piazza Santa Barbara. Diversi colpi di arma da fuoco hanno interrotto la quiete della zona, spingendo i residenti adrtare il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo a terra, con una ferita d’arma da fuocogamba sinistra.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, già notaforze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, potrebbe essere stata colpita in un’azione mirata.