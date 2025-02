Thesocialpost.it - Spari dall’auto in corsa: uomo ucciso all’ingresso del bar

Leggi su Thesocialpost.it

e sangue in strada nella serata di sabato 10 febbraio a Ribera, vicino Agrigento, dove undi origine tunisina, di circa 30 anni, è statoa colpi di pistola. L’agguato è avvenuto nel cuore della città, in corso Umberto I, a pochi passi dal palazzo comunale.Leggi anche:e mutilato, orrore in Italia: il motivo della folle violenza su un ragazzo giovanissimoL’agguato davanti a un barSecondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava insieme ad alcuni connazionali davantidi un bar, noto punto di ritrovo per la comunità extracomunitaria. A un tratto, un’auto insi è avvicinata e dall’interno del veicolo sono stati esplosi almeno due colpi d’arma da fuoco. Subito dopo, la vettura si è allontanata a gran velocità.Inutili i soccorsiSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il 118.