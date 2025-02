Dayitalianews.com - Spagna, giocatrice del Barcellona molesta e tocca le parti intime dell’avversaria. Scoppia una feroce polemica [VIDEO]

Il calcio femminile insta vivendo momenti piuttosto turbolenti: è in corso il processo a Rubiales, presidente della Federazione, per un bacio “rubato” allaJennifer Hermoso dopo la vittoria della squadra iberica nella finale iridata, così come il tecnico delle Furie Rosse è stato sorpreso mentreva il seno ad una sua collaboratrice, gesto che molto probabilmente è stato involontario.Adesso però c’è un altro caso che ha sconvolto il mondo del calcio femminile spagnolo: una presunta molestia commessa da Mapi Leon, calciatrice del, nei confronti di Daniela Caracas,dell’Espanyol.La presunta molestia di Mapi LeonDurante il derby traed Espanyol, prima di un calcio d’angolo Mapi Leon e Daniela Caracas stanno cercando la posizione in area, come solitamente accade.