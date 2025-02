Dayitalianews.com - Spaccio nel Salento. Vendevano droga nonostante i domiciliari, arrestati mamma e figlio

Leggi su Dayitalianews.com

Avrebbero continuato lonele a venderedallo scorso 20 dicembre fossero aicon l’accusa didi sostanze stupefacenti. Per questo una donna di 62 anni e suoventenne sono statidai carabinieri di Lecce in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sarebbero i presunti responsabili di attività dinelnel quartiere Giravolte del centro storico del capoluogo salentino.nel, in casa minimarket dellaL’attività di controllo dei militari ha fatto emergere come i due,il provvedimento restrittivo, continuassero a gestire l’attività dinella propria abitazione. Dai servizi di appostamento e pedinamento, grazie anche alle segnalazioni di numerosi residenti, è emerso come la casa fosse diventata un vero e proprio ‘minimarket’ della, dove gli acquirenti si recavano quotidianamente, in particolare nei fine settimana e in orario notturno, per rifornirsi di sostanze di svariate tipologie, hashish, marjuana e cocaina.