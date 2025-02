Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di sostanze dopanti anche a minori, arrestato 27enne di Altidona

(Fermo), 11 febbraio 2025 - Aveva creato un vero e proprio mercato abusivo die le smerciavaa persone minorenni. Alla fine, però, è stato smascherato dai carabinieri di Pedaso che hanno portato a termine un'importante operazione di prevenzione, culminata con l'arresto in flagranza di undi, per detenzione ai fini didiaggravato a danno di. L'operazione è scaturita a seguito di una denuncia sporta dal genitore di un ragazzino, che ha indicato il giovane come fornitore dianabolizzanti per il proprio figlio. In seguito a tali informazioni, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz e proceduto a una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno rinvenuto un consistente quantitativo di farmaci anabolizzanti importati illegalmente e privi di prescrizione medica.