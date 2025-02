Ilrestodelcarlino.it - Spacciatrice condannata. Donna insospettabile aveva in casa 55 piante di marijuana e hashish

Un etto di, 55diin una serralinga e molto altro. Una piantagione in vaso che la poliziatrovato, insieme al quantitativo di "fumo", nell’abitazione di una 50enne fermana. Per questo motivo la coltivatrice-pusher è finita alla sbarra e, al termine del processo, è stataa due anni e sei mesi per coltivazione illegale di cannabis e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ma andiamo per ordine per capire come l’operazione si fosse sviluppata nel giro di cinque ore, tra le 20 e l’una di notte. Gli agenti fermano una vettura condotta, a fari spenti, da unadi Fermo, ma, avvicinatisi per gli accertamenti documentali, all’apertura del finestrino, i poliziotti vengono investiti da un intenso acre odore tipico della sostanza stupefacente prodotta dalla canapa indiana.