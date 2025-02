Southpaw – L’ultima sfida | la vera storia che ha ispirato il film con Jake Gyllenhaal

Leggi su Cinefilos.it

C'è un improbabile ispirazione reale dietro il dramma pugilistico del 2015, il film con protagonista il pugile Billy Hope interpretato da Jake Gyllenhaal. Diretto da Antoine Fuqua (Training Day) e scritto da Kurt Sutter (Sons of Anarchy), questo film sulla boxe segue dunque un pugile di nome Billy Hope, che per via di un incidente perde la moglie e la custodia della figlia, divenendo un alcolizzato. Hope spera però di rimettere la sua vita in carreggiata e, alla fine, si trova a dover affrontare il formidabile Miguel "Magic" Escobar. Il film vanta un cast all-star accanto a Gyllenhaal, con nomi come Rachel McAdams, Forest Whitaker, 50 Cent e Miguel Gomez.