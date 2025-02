Iltempo.it - Sottorocona mette in guardia: "Fenomeni intensi", dove cambia il tempo

Ungrigio e piovigginoso insiste sull'Italia. "non ce ne sono ma nel corso della giornata", spiega Paolo Sottocorona nelle consuete previsioni meteo per La 7, martedì 11 febbraio. Come? "Sulle zone di nord ovest e poi sull'alta Toscana qualche pioggia può diventare moderata" nel corso della giornata, afferma l'esperto. Nuvole sulle zone di nordest, centro e sud "con giornate grigie ma precipitazioni quasi nulle". Unmento più marcato si registra mercoledì 12 febbraio "perché migliora già sulle zone di nord ovest", ma su Lombardia, Liguria di levante, Toscana, Emilia Romagna e nord della Toscana "ci sono anche, una situazione decisamente diversa" da quella che viviamo in queste ore. Giovedì 13 febbraio il malsi sposta e scende a sud, "prende tutta la Toscana, parte dell'Umbria, parte del Lazio".