Sostenibilità, torna con Legambiente "Green Energy Revolution"

E’ stata presentata questa mattina,all’Istituto Tecnico Tecnologico “Marie Curie” di Napoli, la campagna di” dedicata alle scuole con percorsi di educazione energetica. Per“c’è una Campania virtuosa, una regione guida e di esempio per le altre regioni. È la Campania delle fonti rinnovabili con risultati evidenti e concreti: nel 2023 si registra rispetto al 2022 +9% sulla potenza installata e +11% sulla produzione di energia, +36% del numero di impianti fotovoltaici, +21% di potenza fotovoltaica e, riguardo invece alla produzione, +21% per quella eolica e +38% per quella idroelettrica. Siamo a quota 3,77 GW di potenza installata, con una produzione di 6,69 TWh. Le rinnovabili sono uno dei settori trainanti delle nuove occupazione dell’economia verde , un’occasione importante che può permettere alle giovani e ai giovani del Sud di poter scegliere se restare a vivere e lavorare nei loro territori”.