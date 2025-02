Quifinanza.it - Sospensione del mutuo: come funziona, chi può richiederla e quando conviene

In momenti di difficoltà economica, è possibile chiedere ladelle rate del, una misura che permette di bloccare temporaneamente il pagamento delle rate per un periodo definito, senza incorrere in penalità. Ma chi può richiedere ladelil calcolo degli interessi durante la?Cos’è ladelLadelle rate delè una misura pensata per aiutare i mutuatari in momenti di difficoltà economica, permettendo loro di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate senza incorrere in penali. Questa possibilità è particolarmente utile per chi ha subito una riduzione del reddito o un evento imprevisto che compromette la capacità di rimborso del finanziamento.In generale, ladelper difficoltà economiche può durare fino a 6, 12 o 18 mesi, a seconda del tipo die delle disposizioni specifiche stabilite dalla banca o da misure governative straordinarie.