Sorpreso a rubare in una casa, finisce in manette

Aveva scelto unain quel momento disabitata in una zona relativamente tranquilla della città. Aveva calcolato tutto, tranne l’allarme e l’arrivo tempestivo dei carabinieri. Quella che doveva essere una notte di ‘lavoro’, per un moldavo di 52 anni (già noto alle forze dell’ordine) si è conclusa con leai polsi e l’accusa di tentata rapina. Alla vista dei militari, infatti, l’uomo ha reagito con aggressività, peggiorando quindi sensibilmente la propria posizione davanti alla legge. Contestazione di cui presto dovrà rispondere davanti al giudice. Ma facciamo un passo indietro. Tutto comincia nella notte tra ieri e lunedì. Siamo in via Ippolito Nievo e l’ora è ormai tarda. Qui, il 52enne prende di mira un’abitazione in quel momento vuota. Raggiunge in bicicletta il luogo designato per il colpo e si mette all’opera.