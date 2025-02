Feedpress.me - Sorpresa in diretta: i gemelli dei Cugini di Campagna tirano la torta in faccia a Caterina Balivo!

Leggi su Feedpress.me

Un finale di puntata decisamente inaspettato quello andato in onda a "La Volta Buona", il programma pomeridiano condotto dasu Rai 1. Ospiti della trasmissione erano idi, storica band italiana, accorsi in studio per festeggiare il compleanno deiIvano e Silvano Michetti , insieme agli altri componenti del gruppo e alle loro mogli. La puntata si stava concludendo.