Top-games.it - Sony State of Play annunciato per il 12 Febbraio 2025

Leggi su Top-games.it

conferma ufficialmente il ritorno diofdomani, 12, invitando tutti gli appassionati di videogiochi a seguire la nuova trasmissione in diretta. L’evento, della durata di oltre 40 minuti, si terrà alle 23:00 (orario italiano) sui canali YouTube e Twitch ufficiali diStation. Come di consueto, la presentazione includerà numerose anteprime e aggiornamenti sui titoli più attesi in arrivo su PS5, offrendo uno sguardo inedito su alcune delle prossime novità videoludiche die di altri studi di sviluppo di tutto il mondo.annuncia un nuovoofil 12per mostrare i prossimi giochi su PS5Questa edizione diofsi preannuncia particolarmente interessante per chi desidera scoprire come le tecnologie diStation 5 potranno migliorare l’esperienza di gioco nei mesi successivi.