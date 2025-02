Ilrestodelcarlino.it - Sognando lo scudetto. Successo Romagna Team

Ottimo inizio per la ginnastica artistica cesenate che a Montichiari, nella prima delle tre tappe del campionato di serie A1 che precedono la finale del 3 maggio a Firenze nella quale sarà messo in palio lo, hanno mostrato di possedere tutto il talento che serve per non porre limite ai sogni. Su tutto spicca la vittoria conquistata dalla squadra maschile del ‘Gymanstic’ che guidata dall’Azzurro Lorenzo Minh Casali, ha messo la freccia totalizzando 238,050 punti, oltre 5 punti in più della seconda, Brescia, fermatasi a 232,950. A chiudere il podio è stata con 231,500 punti la Ginnastica Pro Carate. Il nome della nuova squadra campione d’Italia sarà con ogni probabilità uno di questi tre. "Siamo partiti col piede giusto – commenta il presidente Corrado Maria Dones – tanto più che con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di gara tuti quanti ci siamo trovati ad affrontare un contesto inedito.