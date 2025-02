Liberoquotidiano.it - "Soffoca gli artisti mentre cantano": l'ultima sparata dei rosiconi di Sanremo, chi c'è nel mirino

Leggi su Liberoquotidiano.it

La scenografia di2025 è davvero imponente. In tanti hanno notato le scalinate imponenti e questo palco mobile che cambia volto alle spalle dei conduttori. Infatti tra glic'è chi ha fatto il suo ingresso proprio usando le scale e chi invece ha deciso di entrare in scena in modo più semplice e diretto. Ma a quanto pare i colori non convincono del tutto. Infatti c'è chi dice sui social che la scenografia rende cupo il palco egli. Punti di vista, ma di certo il colpo d'occhio c'è. E in pochi sanno l'immenso lavoro che c'è dietro l'allestimento di questa scenografia. L'Ariston che vediamo in tv durante il Festival ha poco a che vedere con quello che è nella realtà nei restanti 360 giorni dell'anno. Il palco montato infatti è innestato sulle file delle poltroncine rosse.