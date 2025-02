Lanazione.it - Soci della Croce Verde alle urne. Confermati quasi tutti i vertici

Leggi su Lanazione.it

Grande affluenza per partecipare al rinnovo delle carichealidi Arcola. Domenica scorsa si sono infatti tenute le votazioni dell’asazione che si occupa di assistenza e soccorso e, per il quadriennio 2025/2029, sono statiin caricai dirigenti uscenti. Hanno potuto partecipare al voto gli iscritti in regola con il pagamentoquota asativa. Il collegio dei Probiviri resta dunque composto da Matilde Bonansea, Erik Tornaboni e Salvatore Romeo. All’interno del collegio dei Revisori dei Conti, è stato riconfermato ilo Sergio Lazzeri e c’è stato l’ingresso di due nuovi nominativi, ossia Enrico Fontana e Enzo Bernabò. Il consiglio direttivo uscente è stato confermatonella sua totalità, ad eccezione di un nuovo membro. Ecco i nominativi degli eletti: Tommaso Drovandi (presidente uscente), Mirco Rossini, Elena Bellazzini, Franco Bellazzini, Augusto Stretti, Mauro Spadaccini, Sergio Venturini, Stefano Muzio e Angelo Bandello.