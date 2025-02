Ilrestodelcarlino.it - Soccorre bambino di due anni, infermiera del 118 presa a calci. Il padre: “Troppo lenti ad arrivare”

Bologna, 11 febbraio 2025 –dal genitore di un bimbo colto da una crisi convulsiva che la sanitaria stava tentando dire. L’ennesima aggressione al personale sanitario, denunciata ai carabinieri, questa volta non è accaduta in pronto soccorso o in una corsia di ospedale, ma in piazza Maggiore, sabato pomeriggio. I fatti. Alla centrale del 118, alle 13,52 arriva la prima di una serie di chiamate con le quali più di una persona chiedeva un intervento urgente dell’ambulanza in quanto unpiccolo stava molto male. L’ambulanza, come fa sapere l’Azienda Usl, parte alle 13,53 dalla sede del Maggiore e arriva in piazza alle 14,02, nonostante il traffico e i vari cantieri. Non appena il personale del 118 si avvicina alla famiglia, ilè in braccio aled è presente anche uno zio (originari dell’Est Europa, ma residenti nel Bolognese), l’approccio è violento: solo insulti.