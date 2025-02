361magazine.com - “So Win”: Nike celebra la forza delle atlete che riscrivono le regole dello sport

Leggi su 361magazine.com

Una campagna a sostegnoSi dice spesso che lenon possano emergere.Non possano avere un atteggiamento deciso, imporsi o essere in grado di riempire gli spaltiproprie competizioni.Si dice pure che non riescano a esprimere la loro, mettersi in mostra o rompere i record., però come sempre prova a scardinare i preconcetti e i pregiudizio.Il messaggio è stato lanciato durante l’ultimo Super Bowl con il nuovo anthem, “So Win”.Il claim è dedicato a chi vince, guida e domina nonostante le continue limitazioni imposte su come dovrebbe comportarsi, cosa non potrebbe fare e chi non dovrebbe essere.Narrato dalla rapper Doechii, “So Win” racconta la storia che oggi sta cambiando il panoramaivo: l’ascesa travolgente. Con record di ascolti e stadi sold out, lofemminile non sta solo crescendo — ha creato un’energia inarrestabile che ridefinisce il concetto di successo e potenza, mostrando il talento e la determinazione di chi ogni giorno lavora per superare i propri limiti.