Oasport.it - Snowboardcross, Moioli e Sommariva guidano l’Italia a Cortina: gli azzurri convocati per la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Ladelditorna dopo una lunga sosta e sarà grande protagonista ad’Ampezzo con le gare in notturna in programma sabato 15 febbraio (precedute il giorno prima dalle qualifiche). Glicercheranno di essere protagonisti nella località che ospiterà le Olimpiadi tra dodici mesi, pronti per la quarta gara stagionale dopo il debutto di Cervinia e il doppio appuntamento di Beidahu.Lorenzosalì sul podio nella prova casalinga, mentre Michelafu seconda in Cina. Le due punte di diamante saranno presenti nella Perla delle Dolomiti insieme a Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Niccolò Colturi, Matteo Menconi, Luca Abbati, Matteo Rezzoli, Filippo Ferrari, Federico Podda, Tommaso Costa, Octavian Buda, Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner.