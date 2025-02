Notizie.com - Smetti di passare tutto questo tempo online (questo è il nuovo lusso)

Siamo sempre connessi (lo siete anche voi mentre state leggendo questa frase) ma quanto ciò fa bene all’essere umano? Ecco perché offline is the new luxury.diè il) – notizie.comNell’era della connettività globale, dove droni e satelliti lavorano incessantemente per creare una rete capillare attorno al nostro pianeta, si sta affermando una tendenza contraria che identifica nel disconnettersi non solo una necessità, ma un autentico. La congestione digitale spinge un numero crescente di persone a cercare momenti di solitudine offline, riscoprendo il valore del silenzio digitale in un mondo che sembra non conoscere pause.La promessa dell’iperconnessione era di avvicinare le persone, rendere la comunicazione più fluida e superare le barriere di spazio e