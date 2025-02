Slittino | ultime gare della carriera per Lanthaler Pigneter e Clara

Leggi su Sportface.it

La finaleCoppa del Mondo disu pista naturale 2024/2025, in programma a Nova Ponente il 22 e 23 febbraio, sarà un evento speciale. Ledi casa segneranno infatti il grande spettacolo d’addio per tre grandi campioni straordinari come Evelin(33 anni), Patrick(37 anni) e Florian(37 anni). L’ultima garaloro brillanteè prevista per il 23 febbraio.hanno conquistato 114 vittorie in Coppa del Mondo nel singolo, hanno vinto per 21 volte la Coppa assoluta e sono stati campioni del mondo nel singolo per 8 volte. Inoltre,ha festeggiato 68 vittorie in Coppa del Mondo nel doppio insieme a Florian, con il quale ha vinto cinque medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e si è aggiudicato per 13 volte la Coppa del Mondo generale.