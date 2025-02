Ilfoglio.it - S’invoca il cambiamento culturale, ma gli uomini continuano a uccidere le donne

A Rufina, Firenze, e a Venaria, Torino, i titoli, staccati di nemmeno un giorno, sono così simili da far pensare a una stessa notizia: uomo che uccide la moglie accoltellandola alla schiena e poi tenta il suicidio. I dettagli poi sembrano distanziare i fatti: alla Rufina i due coniugi sono trentenni, lavorano ambedue, lui è un architetto, hanno un bambino di un anno e mezzo, l’aggettivo ricorrente è “tranquilli”, qualcuno si spinge a ripetere la formula della “coppia perfetta”. Niente di più allarmante che l’aggettivo “tranquillo” e la “coppia perfetta”. A Venaria cinquantenni, meno agiati, lui invalido, di modi brutali, i vicini “l’avevano sentito dire tante volte che l’avrebbe uccisa, ma non se lo aspettavano”. Lei sì. Nello stesso paio di giorni, un altro uomo finisce per confessare di aver ucciso, due settimane prima, la sua compagna, e di averne buttato da qualche parte il cadavere, senza ricordare bene dove.