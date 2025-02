Dayitalianews.com - Sindacalista assolto da violenza sessuale perché la donna “in 20 secondi poteva dire di no”, ma finisce di nuovo a processo

Raffaele Meola,accusato dinei confronti dell’ex hostess Barbara D’Astolto, dovrà affrontare und’appello per la stessa accusa dopo essere statolo scorso giugno.Il caso diI fatti risalgono al 2018, quando l’ex hostess si rivolse a Meola per risolvere alcuni problemi nati con la sua azienda. I giudici assolsero ilpoiché, come spiegarono nella sentenza, la presuntasi sarebbe consumata in un lasso di tempo tra i 20 e 30, durante i quali laavrebbe potutodi no o comunque dileguarsi.La sentenza suscitò molte polemiche e sia la parte civile che la Procura Generale di Milano presentarono ricorso. Oggi, 11 febbraio, il pg di Cassazione ha avanzato la richiesta durante l’udienza al cospetto dei supremi giudici della Terza Sezione Penale.