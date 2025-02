Ilrestodelcarlino.it - Sin da piccolo si è allenato nella Canottieri Ferrara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il canottaggio ae l’argento olimpico. Il canottaggio è un’attività sportiva acquatica che consiste nel muovere un’imbarcazione remando all’indietro. Ci sono diversi equipaggi ovvero il singolo, il doppio, il quattro e l’otto. Aviene attuato in Darsena lungo i canali e fa parte del Centro Universitario Sportivo (Cus). L’Italia è tra le nazioni più forti al mondo. La nostra città ha una lunga tradizione di sport legati ai fiumi, e il canottaggio continua a rappresentarla in modo eccellente. Nel 2024 il quattro di coppia composto da Luca Chiumento, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e il ferrarese Luca Rambaldi, ha vinto un argento olimpico. Luca Rambaldi, classe 1994, sin da, si è, un’associazione che oggi non esiste più. Alle prime gare, era già considerato un campione poiché faceva già parte della Nazionale Giovanile Italiana e dopo ha gareggiato a competizioni come Regionali, Nazionali e si è alzato il livello e ha partecipato alle Internazionali.