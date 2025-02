Metropolitanmagazine.it - Simone Cristicchi pronto a commuovere con “Quando sarai piccola”: il testo del brano in gara a Sanremo 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha vinto il Festival nel 2007 con la toccante Ti regalerò una rosa. Ha poi partecipato altre volte alla kermesse, proponendosi in una veste sempre diversa e originale. Per, il cantautore romano ha deciso di affrontare un tema strettamente personale nella sua: il rapporto con la madre anziana, colpita dall’Alzheimer.Lui stesso ha raccontato: «Sette anni fa mia mamma ha avuto un grave problema di salute e ilè una lettera che le scrivo raccontandole quello che le sta accadendo.i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’impotenza che sentiamo nel vederli cambiare. Il tema è universale e sento una grande responsabilità. Per me l’artista non solo deve intrattenere il pubblico, ma deve essere anche un portatore di riflessioni, il narratore di una società.