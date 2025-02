Donnapop.it - Simone Cristicchi ha una malattia? Chi sono sua moglie e i suoi figli?

Leggi su Donnapop.it

, cantautore romano dalla lunga carriera, è arrivato al successo con un brano singolare! Scopriamo di seguito quale!Leggi anche: Francesco Gabbani, frecciatina a Fedez? «Senza autotune molti non potrebbero cantare»Cantautore poliedrico,è un artista capace di dar vita a brani veri e profondi. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa,si è dedicato anche alla carriera di attore teatrale, scrittore e autore di testi per il teatro.Nato a Roma il 5 febbraio 1977, il cantante è cresciuto nel quartiere Tuscolano della Capitale. Da ragazzo non pensava di entrare nel mondo della musica poiché inseguiva il sogno di diventare disegnatore. Ben presto, invece, si è avvicinato al cantautorato italiano, entrando nella nuova scuola romana dei cantautori emergenti al tempo, tra cui Max Gazzè e Niccolò Fabi.