Quotidiano.net - Simone Cristicchi e l’incidente: “Sono salvo grazie a mia moglie”

è uno dei cantautori in gara fra i Big al Festival di Sanremo 2025. Ed è anche uno dei pochi a poter dire di aver già assaporato la vittoria di questa manifestazione. Erano altri tempi, il Festival di Sanremo non era ancora un fenomeno di costume da milioni di interazioni, ma l’attenzione sul vincitore era comunque enorme. Un successo, che era già arrivato nel 2005, con il tormentone ‘Vorrei cantare come Biagio’, e che poi è continuato nel 2007, con la vittoria a Sanremo con quella poesia senza tempo che è ‘Ti regalerò una rosa’. ‘Studentessa universitaria’ e ‘L’Italia di Piero’due dei suoi altri successi più noti. Una personalità complessa, quella di. Il cantautore romano ha raccontato di aver vissuto momenti difficili da ragazzino: “Ho passato quasi due anni della mia vita chiuso nella mia camera a disegnare un mondo perfetto dove niente di brutto mi potesse accadere.