Simone Cristicchi con Quando sarai piccola porta il tema dell' inevitabile inversione dei ruoli tra genitori e figli a Sanremo

Una canzone di vita vera e vissuta: è questo cheha detto presentando alla stampa il suo brano sanremese, scritto dall’artista insieme ad Amara e a Nicola Brunialti. “Racconto una cosa che mi è successa e mi succede quotidianamente” ha spiegato, riferendosi al grave problema di salute che ha colpito sua madre e ha ispirato il pezzo. Il cantautore ha alle spalle ben cinque partecipazioni al Festival, unae quali lo hato, nel 2007, a trionfare con la canzone Ti regalerò una rosa che metteva al centro il delicatoa salute mentale. Anche quest’anno come allora, dunque, ildiè votato al racconto impegnato e commovente: quello di uno che deve prendersi cura di una mamma non sempre capace di riconoscerlo.Il premio LuneziaProprio per il grande valore emozionale che contiene tra i suoi versi,ha già vinto, per questo2025, un ambito riconoscimento: il Premio Lunezia.