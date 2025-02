Superguidatv.it - Simone Cristicchi canta “Quando sarai piccola”– Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

piccola”, unacommovente che vuole essere una promessa d’amore.Ildi “piccola”-diEcco ilintegrale dipiccola di:“piccola ti aiuterò a capire chi sei,Ti starò vicino come non ho fatto mai.Rallenteremo il passo se camminerò veloce,Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.Giocheremo a ricordare quanti figli hai,Che sei nata il 20 marzo del ’46.Se ti chiederai il perché di quell’anello al ditoTi dirò di mio padre ovvero tuo marito.Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.Eeee. è ancora un altro giorno insieme a te,Per restituirti tutto quell’amore che mi hai datoE sorridere del tempo che non sembra mai passato.