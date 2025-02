Metropolitanmagazine.it - Simona Marrazzo, chi è la compagna di Brunori Sas e madre di sua figlia: “Insieme nella vita e nel lavoro”

Sas è pronto per il suo primo Sanremo e avrà al suo fianco la, i due sono legati da oltre 20 anni e hanno una, Fiammetta. A spingere il cantautore, a quasi 50 anni, sul palco più famoso d’Italia per la prima volta, è stato l’avere «un brano che mi convincesse». L’albero delle noci «è quello che vedo fuori da casa mia e qui canto la gioia e le inquietudini, le luci e le ombre di quella rivoluzione che è una nuova nascita. È felicità, ma anche paura di perderla questa felicità». L’artista nel 2021 è diventato infatti padre di Fiammetta e ora «uso la paternità come pretesto per una serie di riflessioni legate al tempo e alle stagioni, alle inquietudini, al non sentirsi adeguato, a cosa un genitore possa trasferire ai figli».di Dario, in arteSas, è estremamente riservata e non si hanno molte notizie a riguardo, così come sulla storia d’amore con lui.