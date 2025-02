Liberoquotidiano.it - "Siete antifascisti?". Toh, che caso: sapete chi ha fatto la domanda (ridicola) a Conti e Gerry Scotti?

Le prime avvisaglie della valanga Sanremo: "E che non ce lo metti un po' di antifascismo?". Daniele Capezzone parte la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, con la conferenza stampa di presentazione del Festival, con il plotone di giornalisti schierati davanti a Carlo. "Quest'anno è l'inviato di Dagospia a incaricarsi della missione di chiedere se i due conduttori si possano dichiarare anti-fascisti - spiega il direttore editoriale di Libero -. Come fai a condurre il Fesival senza il patentino antifascista?risponde subito con i parenti fucilati eaggiunge 'anacronistica'. Poi forse essendosi spinto troppo avanti il furbo fiorentino aggiunge altre cose. 'Mi preoccupano i satelliti'. Il pericolo è Musk, bisogna anche essere anti-muskisti, non solo anti-fascisti".