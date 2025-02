Anteprima24.it - Sicurezza sui bus, vertice in Prefettura: ecco le proposte

Tempo di lettura: < 1 minutoPotenziare sistemi di videosorveglianza e anche fare una campagna per evidenziare le conseguenze penali di chi si rende protagonista di atti violenti. Sono due delle azioniieri nell’ambito dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio presso ladi Salerno per affrontare la questione dellasui mezzi di trasporto pubblico. A richiedere il confronto con il massimo rappresentante del governo sono stati sindacati del settore dei trasporti. All’incontro oltre alle organizzazioni sindacali hanno preso parte anche il questore di Salerno Giancarlo Conticchio e i rappresentanti di Busitalia con l’obiettivo di trovare condivisione attorno a delle soluzioni concrete per contrastare il fenomeno delle aggressioni. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione proprio tra le forze dell’ordine e le aziende del settore.