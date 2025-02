Anteprima24.it - Sicurezza stradale a Ceppaloni: il Sindaco scrive al Presidente della Provincia

Tempo di lettura: 2 minutiLa situazione delle stradeli che attraversano il territorio diè ormai insostenibile e rappresenta un grave pericolo per ladei cittadini. Per questo motivo, ildiha inviato una formale missiva aldi Benevento, sollecitando un intervento urgente e risolutivo prima che si verifichino incidenti con conseguenze irreparabili.Nel documento trasmesso, vengono elencate le arterie più critiche: la SP7, la stradale di accesso alla frazione Santa Croce e San Giovanni, la SP5 (San Giovanni di– Tufara) e la SP9 (Maccabei – Fondovalle Sabato). Queste strade versano in uno stato di grave dissesto, con un mantodeteriorato, assenza di segnaletica adeguata e mancanza di protezioni nei punti più esposti al rischio di cedimenti.