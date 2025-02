Quotidiano.net - Sicurezza smart per la tua casa a un prezzo super: la telecamera Tapo C410 costa pochissimo su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

è lasenza fili perfetta per gli esterni e gli interni della tua. Perché funzioni è sufficiente aver una rete Wi-Fi attiva, senza necessità di cavi di rete o di alimentazione. E non c'è da temere per la durata della sua batteria:garantisce fino a 180 giorni con una singola ricarica. Unapiccola e potente, che offre riprese di altissima qualità giorno e notte. La visione notturna, grazie a sensori ad alta sensibilità e ai faretti integrati, permette riprese a colori anche fino a 9 metri di distanza. A questo si aggiunge l'alert di rilevamento persone, che ti avvisa su app non appena viene individuato un movimento umano sospetto. Sì, ma quanto? Con laofferta in corso supuoi averne due in sconto del 29% e se applichi il coupon da 10€ ilscende ancora, per un totale di soli 74,99€.