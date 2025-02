Ilfattoquotidiano.it - “Siate crudeli, non abbiate pietà degli ucraini”: il Wsj rivela l’ordine del capo delle carceri di San Pietroburgo dopo lo scoppio della guerra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, nondi loro“. E’ il messaggio che – secondo un’esclusiva del Wall Street Journal – il responsabiledi San, Igor Potapenko, ha inviato alle unitàforze speciali del servizio penitenziario incaricate di sorvegliare l’afflusso di prigionieri di. Il messaggio risale a quasi 3 anni fa: sarebbe stato trasmesso – secondo il quotidiano americano – nel marzo 2022, poche settimanel’inizio dell’invasione dell’Ucraina.Potapenko – racconta il Wsj – ha dichiarato che le regole ordinarie non sarebbero più state applicate e non ci sarebbero state restrizioni alle violenze. Secondo questa ricostruzione, nellerusse è stato anche revocato l’obbligo di utilizzare le bodycam per registrare le azioniguardie, un requisito obbligatorio in altri istituti di detenzione.