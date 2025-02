Liberoquotidiano.it - "Siamo in anticipo": dopo questa frase di Conti è il finimondo, chi spiana Amadeus

In questo Sanremo 2025 è inevitabile il confronto tra Carlo, tornato all'Aristonuno stop durato ben cinque anni, eche ha deciso di dedicarsi a una nuova avventura su canale Nove che a dirla tutta non sta andando particolarmente bene.E così su Xil regno di Ama durato cinque anni e con record di ascolti tornano a far sentire la loro voce i fan di Carlo. In tanti approvano questo Festival lineare, spedito e soprattutto con ritmo e una canzone dietro l'altra che di fatto tiene conto di esigenze temporali che cercano di non stremare o dilatare troppo la serata e l'attenzione dei telespettatori. I meme susi sprecano con Ama impegnato a dire: "Ehm,in? Rallentiamo". E il conduttore gaurda caso, proprio nel corso della sua prima puntata ha ripetuto spesso "in".