Siamo già usciti dall’inferno spaventateli | così Ancelotti ha caricato i suoi nell’intervallo della finale di Champions 2024 – Video

Alcune partite sono speciali, anche per un allenatore esperto come Carlo. A mesi di distanza, tramite un, il Real Madrid ha diffuso il discorso che il tecnico italiano ha fatto alla propria squadradell’ultimadiLeague disputata a Wembley contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Gli spagnoli hanno poi vinto il trofeo imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Carvajal e Vinicius Jr. Al termine del primo tempo però la sfida era ancora in perfetto equilibrio, ed è proprio qui che è entrato in scena l’allenatore ex Milan.LaLeague era ancora bloccata, in campo c’era una tensione palpabile, alimentata anche dalle enormi aspettative nei confrontiformazione madridista. Ma nello spogliatoio, Carloha espresso concetti chiari, senza mettere ulteriore pressione aigiocatori.