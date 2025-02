Ilfattoquotidiano.it - Si schianta l’aereo di Vince Neil dei Motley Crue. Morto il pilota, “il cantante non era a bordo”

Un jet privato di proprietà di, frontman della band hard rock, si è scontrato con un altro aereo all’aeroporto di Scottsdale, in Arizona, lo scorso lunedì. Ilnon era a. Ha invece trovato la morte il, mentre la fidanzata del rocker, Rain Andreani, è rimasta ferita e avrebbe riportato la rottura di cinque costole. Gravi ferite anche per un’amica della donna che era a.Sulla pagina X della band è apparso questo comunicato: “Un aereo appartenente aNail stava tentando di atterrare all’aeroporto. Per ragioni al momento sconosciuteha virato dalla pista provocando la collisione con un altro aereo parcheggiato. Adeldel signorc’erano due piloti e due passeggeri. Il signornon era sul. Dettagli più specifici sulla collisione non sono disponibili poiché si tratta di una situazione in rapida evoluzione ed è in corso un’indagine.