Si riapre canale dialogo su giudici Consulta.Ipotesi Maria Alessandra Sandulli

Roma, 11 feb. (askanews) – La pratica sembrava finita nel dimenticatoio, troppo lontana l’di un accordo in un clima di così forte tensione tra maggioranza e opposizione, soprattutto dopo il caso Almasri. Eppur si muove. In queste ore, infatti, si sarebbe riaperto undiper cercare di raggiungere una intesa last minute sui quattrocostituzionali mancanti in vista della convocazione del Parlamento in seduta comune già fissata per giovedì alle 9. Le voci di corridoio parlano di una telefonata diretta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Al momento, viene spiegato da fonti sia di maggioranza che di opposizione, la quadra non è stata ancora trovata. Insomma, manca ancora il sigillo finale. Ma spunta il nome di un ‘tecnico’ che potrebbe avere il gradimento di tutti: si tratta di, giurista e professore ordinario a Roma Tre, che già nel 2014 era finito nella rosa dei possibili candidati (anche in quel caso in una fase di stallo tra le forze politiche).