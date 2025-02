Ilnapolista.it - Si è fatto male pure Neres, il Napoli sta perdendo i pezzi

Si è, ilstaSe non è stato il dio del calcio, è stato il dio del calciomercato. Quando apparecchi tutto in negativo, poi le disgrazie arrivano. Non diciamo che è la legge di Murphy, chiamiamola legge di Castel Volturno.ha accusato una distrazione muscolare. E quindi addio Lazio, addio Como e a questo punto forse addio anche Inter.Ilsta, si sta dissolvendo.Ecco l’esoterico comunicato del:Nel finale del match contro l’Udinese Davidha accusato un risentimento muscolare.Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.