Si è dimesso Alfonso D'Eugenio, uno dei tre indagati per il crollo nel cantiere di via Mariti

Firenze, 11 febbraio 2025 – Il geometraD'Eugenio, indagato insieme ad altre due persone per ilneldi viaa Firenze per la realizzazione del supermercato Esselunga, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico delle società Rdb.Ita e Italprefabbricati, entrambe di Casoli di Atri (Teramo). PRESSPHOTO Firenzeneldell’Esselunga di via. Foto Marco Mori:New Press Photo L'uomo, in qualità di rappresentante legale della Rdb.Ita, è accusato di omicidio colposo e lesioni colpose. Il motivo delle dimissioni sta nella "esigenza di poter esercitare nella massima libertà il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Firenze, nel quale risulta indagato, e al contempo consentire alla società di assumere in piena autonomia ogni iniziativa necessaria a tutela dei propri interessi".